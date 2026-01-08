1月8日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」は最終日を迎え、男子3位決定戦が行われた。ライジングゼファー福岡 U15（福岡県）が滋賀レイクスU15（滋賀県）を68－46で破り、全国3位に輝いた。 第1クォーター、試合は両者譲らぬ立ち上がりとなり、福岡U15が14－12とわずかに