[1.7 U23アジア杯GL第1節 日本 5-0 シリア ジッダ]“ロス五輪世代”U-21日本代表は、2歳上のU-23シリア代表を5-0で撃破し、AFC U23アジアカップで好スタートを切った。だが、大岩剛監督や選手たちは手放しに喜ばず、それぞれの課題を挙げていた。試合は序盤から動いた。前半10分にMF佐藤龍之介(FC東京)のアシストをMF大関友翔(川崎F)が決めて先制。その後は前半に停滞する時間こそあったが、後半からは佐藤の2ゴールで勢いに乗