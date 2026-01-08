８日に実施された３０年債入札（第８９回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が９９円１５銭（利回り３．４５７％）、平均落札価格が９９円３０銭（同３．４４７％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１５銭で、前回（２５年１２月４日）の９銭から拡大。応札倍率は３．１４倍となり、前回の４．０４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS