住友不動産は３日続伸。上場来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が７日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を３６００円から５１００円へ引き上げたことが材料視されている。 同証券によると、資産価値を織り込む局面と評価。オフィスなど賃料・資産価値向上を考慮すれば割安感は強いとしたほか、利益成長や政策保有株縮減、株主還元によるＲＯＥ改善に注目とした。 出所：MI