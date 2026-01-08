ＡＧＳは堅調推移。７日の取引終了後、「生成ＡＩ定着化支援アドバイザリサービス」の提供を開始したと発表しており、手掛かり視されたようだ。同社が提供する企業・団体向け生成ＡＩサービス「ＡＩ－Ｚａｎｍａｉ」の導入オプションとして、企業の課題に応じて生成ＡＩの円滑な導入と定着を包括的に支援していく。社内規程整備や従業員向け研修など４つの支援メニューを用意する。 出所：MINKABU PR