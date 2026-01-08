タレントのLiLiCo（55）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）にゲストとして出演。夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）と夫婦別性だったが、夫の名字に変更したことを明かした。【写真】「お二人の時の流れを感じる素敵なカット」同じ構図で7年前と現在の夫婦ショットを披露したLiLiCo＆小田井涼平夫妻※2025年の写真は2枚目「世界の女性と大激論！世界から見