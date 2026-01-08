俳優の仲野太賀（32）が8日、父で俳優・中野英雄（61）のSNSに登場。食事会での楽しげな親子ショットが公開された。【写真】「親子でギバちゃんを挟んでる」「いい写真」太賀＆英雄＆柳葉敏郎の楽しげな3ショット英雄は「柳葉兄貴誕生日食事会に太賀と行って来ました 楽しかった!!」とつづり、3日に65歳を迎えた先輩俳優・柳葉敏郎を親子で囲んだ3ショットをアップ。英雄は劇男一世風靡に参加し、柳葉の付き人を務めたことで