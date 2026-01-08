¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÊì¤ÎÆü¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥­¤Ê¤É¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä2024Ç¯11·î26Æü¡¢17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´õ¶õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼ñÌ£¤Çºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¤ÎÆü¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥±¡¼¥­¤ä¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼