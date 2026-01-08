【ワシントン＝池田慶太】米共和党のマイク・ジョンソン下院議長は７日、トランプ大統領に書簡を送り、内政・外交の基本方針を示す一般教書演説を２月２４日に実施するよう招待した。トランプ氏の２期目では初めてとなる。今年は米国建国２５０年の節目で、１１月には中間選挙を控える。トランプ氏は１年間の実績をアピールしつつ、自身が描く国家像を語るとみられる。一般教書演説は連邦議会の上下両院合同本会議で行われる