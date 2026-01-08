【モデルプレス＝2026/01/08】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。母・京子さんの手料理を公開した。【写真】みちょぱ「湯気まで見えそう」母お手製の七草粥◆みちょぱ、母の手料理公開みちょぱは「毎年恒例の ＠chopamaa 特製七草粥を ＠shimonsmile と3人で食べる日」「今年は寝る前の日付かわってすぐに食べました」と京子さんが手作りした七草粥を夫でタレントの大倉士門ととも