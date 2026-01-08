ディズニーで実写映画化される『塔の上のラプンツェル』のキャストが決定した。主人公ラプンツェルにティーガン・クロフト、フリン・ライダー役にマイロ・マンハイムが抜擢された。米The Hollywood ReporterやVarietyが報じている。【写真】ラプンツェル役とフリン・ライダー役に決定したキャスト2010年に公開されたディズニーのアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』は、傷をいやし、人を若返らせることができる魔法の