自民党の長島昭久衆院議員が2026年1月7日、週刊文春による報道を受け、Xで声明を公開した。弁護士の紀藤正樹氏は長島氏の声明に「敬服」した上で、旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）を脱会するきっかけになったという「看過し得ない矛盾と疑問」とした部分について、さらなる説明を求めた。「学友に熱心な者がおり、信頼する友人が信ずる世界にも興味を持ち」長島氏をめぐっては、週刊文春オンラインが同日、「〈極秘文書入