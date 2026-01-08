夫の親族宅への訪問。お嫁さんの立場からすると緊張するものですよね。そんな場で返答に困る話題になってしまったと言う、筆者の友人D子さん。今回はD子さんの体験談をご紹介します。 夫の元カノの話で盛り上がる親族。その場を収めたのは……？