「ＷＥＳＴ．」の小瀧望が８日、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「未来のムスコ」（１３日スタート、火曜・後１０時）の制作発表会見に出席した。恋人いない歴１０年のアラサー女性（志田未来）が、１０年後の未来から来たという息子（天野優）とともに将来の夫・まーくんを探す物語だ。小瀧は将来の夫候補の１人で、「まー先生」と呼ばれている保育士役。主演の志田から「小さい女の子たちから人気。常に元気に遊んでくれ