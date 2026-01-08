女優の志田未来が８日、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「未来のムスコ」（１３日スタート、火曜・後１０時）の制作発表会見に出席した。恋人いない歴１０年のアラサー女性（志田）が、１０年後の未来から来たという息子（天野優）とともに将来の夫・まーくんを探す物語だ。志田は息子役の天野と手をつないで登場。会場に手を振る天野に笑顔を向けるなど、柔らかい“母”の顔を見せた。役名は自身と同じ「未来」で、「運命を