高知県内のほとんどの公立の小中学校で1月8日から3学期がはじまり、学び舎には子どもたちの元気な声が響きました。高知市の一ツ橋小学校では、吉永佳代校長が1年生から6年生の児童約300人を前に3学期の心構えについて話しました。式の後、1年生の教室では児童たちがゲーム形式で冬休みに行ったところや初夢について発表しました。学年の締めくくりとなる3学期がスタートし、児童たちは気持ちを新たにした様子でした。