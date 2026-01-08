回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。今回、食べログで点数3.73の高評価を獲得した、大阪を代表する人気店“極麺 青二犀（ごくめん あおにさい）”監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」が登場します☆ スシロー「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ“極麺 青二犀”監修「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」 &