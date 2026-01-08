８日午前９時５５分頃、愛知県あま市七宝町遠島の住宅で「高齢の女性が衰弱している」と、住宅を訪問した、市役所職員から１１９番があった。救急隊が到着すると、男が包丁を振り回していたという。愛知県警幹部によると、男は女性の息子とみられ、県警が約２時間半後に男を説得して確保した。けが人はなかった。あま市高齢福祉課によると、昨年末に女性の息子から、女性が利用する介護事業所の利用を止める、という連絡があ