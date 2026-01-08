Amazonのオーディオブック配信サービス「Audible」で、Audibleプレミアムプランを最初の3カ月間、月額99円で利用できるキャンペーンが始まった。キャンペーン期間は1月29日23時59分まで。 キャンペーン情報が表示された申込画面から登録すると、プレミアムプランを3カ月間、月額99円で利用できる。4カ月目以降は月額1500円で、自動更新となる。 なお、30日間無料体験やそのほかのキ