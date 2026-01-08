モバイルファクトリーは、位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」（駅メモ！）で、初の外部決済Webショップ「駅メモ！公式車内販売Webショップ」を1月21日にオープンする。 ゲーム内通貨「メロン」を購入でき、「メロン」の購入額ごとに「おまけアイテム」が付与される。ゲーム内よりも「メロン」を割安で購入でき、ショップでの初回購入時には「おまけアイテム