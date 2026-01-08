ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンとドジャースタジアムで自主トレーニングに励む姿を公開した。大谷は青空が広がるドジャースタジアムのグラウンドでボールを投げ、デコピンが走って追いかけ、ボールをくわえて持ち帰ってくる動画などを公開。「ハァハァ」と息づかい荒く走り回る元気なデコピンが映し出された。その後、トレーニング施設を駆