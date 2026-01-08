楽天が8日、本拠の楽天モバイル最強パークで、新人合同自主トレをスタート。三木監督、コーチ陣が見守る中、マシン打撃などで約2時間体を動かした。ドラフト2位の伊藤樹（早大）は「やっぱり設備の良さ、環境の良さが、大学からさらに1ランク上がって本当に整ってますし、ここで野球ができることに本当に感謝してやっています」と笑顔で話した。新人恒例のシャトルランは参加11人選手中、7番目の93回止まりだったが、「僕