菓子専門店「シャトレーゼ」は8日、『ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム』をリニューアルすると発表した。あす9日から全国の店舗で発売する。【写真】シャトレーゼ「新春スイーツ」気になる…賀正ケーキおみくじだるま、栗きんとんモンブラン『ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム』のリニューアルでは、開発チームが試行錯誤を重ねた結果、シャトレーゼの最高傑作ともいえるシュークリームがついに完成したとい