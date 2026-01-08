フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が8日までに自身のインスタグラムを更新。野球神社へ初詣した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「#野球神社に、行ってバット絵馬描いてきた」と、初詣した様子を投稿した。「やっくんと、きゅうちゃんにも会えて幸先善しです。お願い事叶いますように」と締めた。ネットでは「可愛い」「ニット帽似合いすぎ」「最高だね」などの声が上がった。