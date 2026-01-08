元NHKのフリーアナウンサーの加賀美幸子（85）が7日放送の、NHK「星野源と松重豊のおともだち」（水曜午後11時）に、番組キャラクター「おんぷん」のナレーターとして登場。ふたりの旅を見守る存在として自己紹介した。この日の番組初回では、会議と称して東京・渋谷のNHKの食堂を待ち合わせ場所とした。星野が旅先を海を指定し、松重が東京湾を半周して東京湾アクアラインを渡って、千葉・内房を経由して干物を購入して、東京湾フ