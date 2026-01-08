俳優松重豊（62）が7日放送の、NHKのバラエティ番組「星野源と松重豊のおともだち」（水曜午後11時）に出演。プライベートでも友だちの星野源と旅先で音楽を楽しむ新番組で、休日にドライブを楽しんでいることについて話した。番組初回は、NHK食堂での会議からスタート。先に来ていた松重に星野が合流した。星野は「僕はかねがね、音楽と環境を混ぜるのが好きなんですよ。だから、外で音楽聴くのがすごい好きで、同じ曲でも場所に