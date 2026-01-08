65歳を過ぎても働く高齢者は増えています。年金受給開始後に再雇用などで働く場合、「残業を増やすと年金が減る」と聞いたことがある人もいるかもしれません。実際に、年金と給与収入の関係では「在職老齢年金」という仕組みがあり、収入次第では年金額が調整される可能性があります。 どこまで収入を増やしてよいのか、残業をすれば年金が減らされてしまうのかといった疑問は、制度の仕組みを理解することで、最適な選択肢が