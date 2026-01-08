女優としての活動を本格化させているBLACKPINKのリサが、ディズニーの実写映画『塔の上のラプンツェル』で主人公に抜擢される可能性が取り沙汰されていた。そうしたなか主要キャストが発表され、リサの出演は実現しなかった。【写真】「失望した」リサ、“19禁ショー”の写真に賛否1月7日（現地時間）、米メディア『バラエティ』によると、映画『ラプンツェル』でラプンツェル役にティーガン・クロフト、男性主人公フリン・ライダ