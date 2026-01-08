俳優の玉木宏が８日、俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。玉木は、この日スタートの同局系連続ドラマ「木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』」（午後１０時）に主演。同局の連ドラ主演は「キャリア〜掟破りの警察署長〜」（２０１６年）以来１０年ぶりになる。ドラマは、「スマホを落としただけなのに」「遺留捜査」の大石哲也氏