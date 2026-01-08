埼玉県浦和競馬組合は8日、浦和競馬所属の加藤和博騎手（49＝川島豊）について、競馬開催期間外に不適切な行為があり、当該騎手による騎乗が競走の公正を害する恐れがあるとして、埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第37条第1項第2号の規定に基づき、26年1月9日まで騎乗の変更を命じたと発表した。詳細は現在調査中で、処分内容については決定次第知らせるとしている。