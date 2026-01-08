ブライトンに所属する三笘薫選手がプレミアリーグ第21節のマンチェスター シティ戦でスーパーゴールを決める活躍をみせました。試合は日本時間8日に行われ、三笘選手は左ウイングで先発。マンチェスター シティに1点のリードを許し迎えた後半15分、三笘選手はカットインで華麗に相手をかわすと右足を振り抜き、ゴール右隅へシュートを決めました。三笘選手にとってはこの得点が年明け初ゴールで、今季リーグ戦では2025年9月に行わ