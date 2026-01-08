木原官房長官は８日午前の記者会見で、中国が東シナ海の日中中間線の中国側海域で、移動式の掘削船を活動させたことを２日までに確認したと明らかにした。中国による新たなガス田開発の一環とみられ、外務省は一方的な開発は極めて遺憾だとして外交ルートを通じて抗議した。日中両政府は２００８年、日中中間線をまたぐ海域で一部のガス田を共同開発することで合意したが、中国は両国関係の悪化を理由に交渉を中断させており、