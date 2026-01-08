ヴェゼルに待望の「RS」が登場！ホンダは2025年10月24日、「ヴェゼル」のスポーティグレード「e：HEV RS」を発売しました。ホンダのコンパクトSUVであるヴェゼルは2013年に初代が登場しており、2016年には「RS」が追加されています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「“新”コンパクトSUV」です！（83枚）一方、2021年に登場した現行モデルにはこれまでスポーティグレードは設定されておらず、今回追加されたe：HEV RS