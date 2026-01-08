私はカナ。夫のダイスケと、実家の近くの賃貸マンションで2人暮らしをしています。子どもがいないこともあり、私たち夫婦は、それぞれの仕事に邁進していました。毎日忙しく飛び回っています。同じ市内には弟ショウの家族も住んでいます。実家で年老いた両親が2人だけで暮らしていることを心配していた私。しかしそこへ母から「ショウと同居する予定だ」と話を聞かされました。まったく知らなかったので驚きましたが、いつの間に話