日焼け対策はおざなり、スキンケアの習慣はほぼゼロの男性ゴルファー。その肌は一体どんなことになるのか、ゴリラクリニック銀座ANNEX院院長の太田博之先生に話を聞いた。「目立ってくるのがシミや深いシワ、たるみ、肌のゴワつき。これらは太陽光線によって引き起こされる光老化による症状です」光老化は自然な老化現象に上乗せ、つまり肌の老化を加速させる。「紫外線