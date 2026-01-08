木原稔官房長官は8日の記者会見で、東シナ海での中国による一方的なガス田開発の新たな動きについて「極めて遺憾」とし、強く抗議したと述べた。【映像】木原稔官房長官「中国側に強く抗議する」記者が「東シナ海の日中中間線付近で中国が一方的にガス田開発を進め、新たに掘削を始めたとみられる動きが確認され、政府が抗議しています。一方で中国政府は日本から輸入され半導体製造に使われる化学物質についてダンピングの疑