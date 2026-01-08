スピードスケート・ショートトラックの日本代表が8日、長野県南佐久郡で公開練習を行った。外では雪が舞う中、氷上でのトレーニングに加えてバイクマシンをこぐメニューなども消化。開幕まで1カ月を切ったミラノ・コルティナ五輪に向けて精力的に汗を流した。12月の全日本選手権で3冠を達成して初の五輪切符を手にした長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）も全メニューをこなした。練習後には選手たちが取材対応。長森は「