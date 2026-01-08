茨城県つくば市が委託している産後ケア施設で、生後4か月の男の子が一時意識不明になっていたことがわかりました。市は「第三者委員会」を設置して原因究明にあたる方針です。市のこども未来センターによりますと、去年11月、つくば市から委託された産後ケア施設で、生後4か月の男の子が一時意識不明になり病院に搬送されました。男の子は市内に在住しており、当時、母親と一緒に、何かしらの産後ケアを受けていたということです。