【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年10月2日で2020年のTVアニメ放送から5周年を迎えた本作『魔女の旅々』。2026年は原作小説10周年の記念の１年。本作へのたくさんの声援への感謝を込めて、この度「新作劇場版アニメーション」の制作が決定した。発表に際し、イレイナ役・本渡楓の新録ボイスでお届けする特報映像が公開された。灰の魔女・イレイナは、劇場でどのような物語を紡ぐのか――詳細は続報をお楽しみに。＜原作