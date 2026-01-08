【低温注意報】九州地方 に発表 上空に流れ込んだ寒気と、今夜晴れて放射冷却が強まるため、９日（金）朝は冷え込みが強まります。「氷点下」のところが多くなるため「路面の凍結」「水道管の凍結」に注意してください。 、１時間ごとの、 １５日（木）までのを画像で掲載しています。 なお、１０日（土）～１２日（月祝）３連休の「雪の予想」については にまとめてあります。【低温注意報】が発表された地域は？