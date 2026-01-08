楽天は８日、新人合同自主トレを１０日〜２２日まで海外で行うことを発表した。例年は新人合同自主トレは宮城県内で行っており、海外での実施は楽天では初の試み。場所などの詳細は非公表となっている。ドラフト２位・伊藤樹投手＝早大＝は「テレビや新聞で先輩方の新人合同自主トレの映像や記事は見たことがあります。今回、海外での新人合同自主トレということでいつもと環境が違うと思いますので、いろいろなことを吸収し