大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が８日、部屋の朝稽古を急きょ休んだ。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）によると、左膝に水が溜まり、腫れる症状が出たため、大事を取って休んだという。豊昇龍は初場所（１１日初日、東京・両国国技館）前の稽古では、冬巡業の終盤で痛めた左膝にサポーターが巻かれていた。３日に行われた出羽海一門の連合稽古後には左膝について「問題ない。病院の先生から、安全のために場所まで着けておくよう