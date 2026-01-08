ドジャース・大谷翔平投手が８日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの様子を公開した。ドジャースタジアムのグラウンドなど施設内を走り回る愛犬の動画や、自身との２Ｓ写真も公開した。昨季はシーズン序盤こそ打者専念で過ごしたが、６月から投手も解禁すると、１４登板で１勝１敗、防御率２・８７をマークし、打っても自己最多を更新する５５本塁打で１０２打点、打率２割８分２厘の成績を残し、３年連続４度目と