歌手で俳優の星野源（44）が7日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」(後11・00）に出演。人気俳優と仲良くなったきっかけを語った。「星野源と松重豊のおともだち」は、音楽が大好きという共通項で結ばれ、お互いを深く信頼し合うようになった星野と俳優の松重豊が、旅をしながら音楽を聴き、語り合う新番組。2人は2019年の映画「引っ越し大名！」で共演。撮影の合間に音楽の話をしたのをきっかけに仲良くなったという。