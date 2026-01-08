8日午後1時2分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方中部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の新得町、足寄町、帯広市、十勝清水町、幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、釧路市、それに白糠町です。【各地の