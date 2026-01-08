受験するのだけが正解じゃないいのは分かっていても、本当にこのまま何もしなくていいのか不安になる気持ちも理解できますよね。夫は受験には反対していますが、いったいどうなるのでしょうか…。よく子どもを見ている妻には思うこともあるようで…。＞＞【まんが】中学受験する？しない？(ウーマンエキサイト編集部)