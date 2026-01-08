モデルのダレノガレ明美（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。株式会社「TRUSTAR」との業務提携を発表した。ダレノガレは「いつも応援してくださっている皆様へこのたび私、ダレノガレ明美は株式会社TRUSTARとエージェント契約を締結いたしました」と発表。「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジをしていきたいと思っています！！」と意気込んだ