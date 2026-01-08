女優の志田未来（32）が8日、都内で、主演を務めるTBSドラマ「未来のムスコ」（13日スタート、火曜後10・00）の制作発表に出席した。仕事も彼氏もなしの崖っ縁アラサー主人公の元に“未来のムスコ”と名乗る男の子（天野優）が突然現れることから始まるラブストーリー。共演の兵頭功海（27）から「着替えてから帰るまでのスピードが今まで共演した人の中で一番速い。そのコツは？」と質問が寄せられた。志田は「元々せっかち