【週刊少年チャンピオン 2026年6号】 1月8日発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「週刊少年チャンピオン」2026年6号を1月8日に発売した。価格は400円。 新年の表紙と巻頭グラビアを飾るのは髙野真央さん。冬らしい赤マフラーや耳当て、ニットの靴下を身に着けてモコモコになったシーンや、ブルーの大人っぽいワンピース水着に身を