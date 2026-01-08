ラウンドワンが後場一段高となっている。８日午前１１時３０分ごろ、１２月の国内既存店売上高が前年同月比１２．７％増になったと発表した。２カ月連続での２ケタ増収となっており、トップラインの拡大を評価した買いが入っている。前年より土日祝日の雨天日が多かったことなどが追い風になったもようだ。なお、米国事業における月次売上高の開示は１２月以降取りやめる。米国子会社２社について海外証券取引所におけるＩＰＯを